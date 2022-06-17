В Ростовской области начальник ж/д станции получил условный срок

Дело рассматривали в Таганрогском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области начальник ж/д станции города Гуково получил 1 год условно за мошенничество. Об этом 17 июня рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в июне 2021 года нарушитель потребовал у бизнесмена 300 тысяч рублей. За эти деньги специалист пообещал «разрешить стрелочный переход» и впоследствии не выяснять законность этого мероприятия.

Однако руководителю не удалось порадоваться деньгам - его с поличным задержали силовики. После этого началось уголовное разбирательство. Материалы дела рассматривали в Таганрогском городском суде.

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