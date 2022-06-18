Ростовские теплосети обнаружили дефект трубопровода под зданием на Малиновского

Поврежденный трубопровод находится над элементами благоустройства здания на Малиновского. Фото: сайт администрации города.

«Ростовские тепловые сети» при обследовании места повреждения на тепловой сети по улице Малиновского, подающей горячую воду в 28 жилых домов по улице Жмайлова и улице Стабильная, обнаружили еще один дефект трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба горадминситрации.

Как оказалось поврежденный участок трубопровода находится под элементами благоустройства частного здания по адресу: улица Малиновского, 46. После ряда переговоров администрация Советского района договорилась с собственником о допуске ремонтных бригад к трубопроводу. По условиям договора, после проведения ремонта территория около строения будет полностью восстановлена. Теплосети планируют устранить этот дефект к 19 июня.

Всего сейчас действует 13 ремонтных бригад, которые устраняют дефекты в проходных коллекторах, через которые горячая вода подается в многоквартирные жилые дома по адресам: проспект Коммунистический, улица 2-я Краснодарская, проспект Стачки, улица Зорге, улица 339 Стрелковой Дивизии, улица Еременко и улица Каширская. Еще предстоит устранить порядка 15 дефектов.

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