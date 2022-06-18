После наезда мотоциклиста в ростовской больнице скончалась 21-летняя девушка

ДТП произошло 17 июня на проспекте Михаила Нагибина. Фото: отдел пропаганды ГИБДД.

В Ростове-на-Дону в Городской больнице скорой медицинской помощи ночью скончалась 21-летняя девушка, получившая серьезные травмы в результате столкновения с водителем мотоцикла на пешеходном переходе в районе дома № 31 по проспекту Михаила Нагибина. О состоянии второй пострадавшей пресс-служба УГИБДД по Ростовской области не сообщает.

- В 3 часа 40 минут из медучреждения поступила информация, что девушка 2001 года рождения скончалась от полученных травм, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня 37-летний водитель, не имеющий права управления, двигаясь по Нагибина со стороны улицы Ларина за рулем мотоцикла Stels Benelli 2500, на регулируемом пешеходном переходе сбил двух девушек - 21 и 24 лет. Ростовчанки переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автотранспорта на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в ГБСМП. На мотоциклиста был составлен административный материал об административном правонарушении.

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