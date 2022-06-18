За сутки границу России в Ростовской области пересекли 20,5 тыс. жителей Донбасса

Число беженцев, пересекающих границе Ростовской области, возросло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные на территории Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской.

Напомним, 17 июня число пересекших границу было на тысячу меньше — 19,5 тысяч человек. В последнее время это количество неизменно растет. Только 16 июня было зафиксировано всего 13 тысяч пересекших границу Ростовской области.

Часть людей отправляют в пункты временного размещения. Здесь им оказывается медицинская помощь и предоставляются предметы первой необходимости. Кто-то остается в ПВР Ростовской области. А некоторых отправляют в другие регионы страны, где они также располагаются в пунктах временного размещения или уезжают к родственникам.

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