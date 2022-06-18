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Общество18 июня 2022 8:26

За сутки границу России в Ростовской области пересекли 20,5 тыс. жителей Донбасса

Днем ранее беженцев было на тысячу меньше
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Число беженцев, пересекающих границе Ростовской области, возросло.

Число беженцев, пересекающих границе Ростовской области, возросло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные на территории Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской.

Напомним, 17 июня число пересекших границу было на тысячу меньше — 19,5 тысяч человек. В последнее время это количество неизменно растет. Только 16 июня было зафиксировано всего 13 тысяч пересекших границу Ростовской области.

Часть людей отправляют в пункты временного размещения. Здесь им оказывается медицинская помощь и предоставляются предметы первой необходимости. Кто-то остается в ПВР Ростовской области. А некоторых отправляют в другие регионы страны, где они также располагаются в пунктах временного размещения или уезжают к родственникам.

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