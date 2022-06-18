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Общество18 июня 2022 14:01

Многокилометровые пробки образовались на выездах из Ростова-на-Дону

Рассказываем, где затруднено движение
Михаил СТРИЖЕВ
Пробки зарегистрированы на нескольких участках..

Пробки зарегистрированы на нескольких участках..

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выездах из Ростова-на-Дону вечером 18 июня образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщает сервис «Google карты».

По данным ресурса, движение затруднено в Ростове в районе Гребного канала. Транспортный затор зарегистрирован на трассе А-135 от памятника «Тачанка» до въезда в Батайск. Проезд осложнен в обоих направлениях движения.

Движение затрудненно перед Батайском. Фото: "Google Карты".

Движение затрудненно перед Батайском. Фото: "Google Карты".

Еще одна пробка начинается от кольца на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Движение затруднено и на трассе А-280 в Мясниковском районе — от выезда из донской столицы практически до самого въезда в села Чалтырь.

В пробке водителям придется постоять и по пути в село Чалтырь. Фото: "Google Карты".

В пробке водителям придется постоять и по пути в село Чалтырь. Фото: "Google Карты".