Полузащитник ФК «Ростов» Данила Сухомлинов проведет сезон в «СКА-Хабаровск»

Футболист Сухомлинов отправится в хабаровский клуб на правах аренды. Фото: ФК "Ростов".

Футболист «Ростова» Данила Сухомлинов в грядущем сезоне будет играть в «СКА-Хабаровск». О чем сообщает пресс-служба «желто-синих».

Сухомлинов отправится в хабаровский клуб на правах аренды. Подписанное соглашение убдет действовать в течение года. В футбольном клубе «Ростов» будут ждать возвращения полузащитника на родину.

Отметим, в завершившемся сезоне Российской премьер-лиге футболист сыграл 21 матч за «желто-синих». Портал Transfermarkt оценивает ростовского спортсмена в 700 тысяч евро.

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