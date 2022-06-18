В Тарасовском районе от столкновения с автомобилем пострадали двое подростков

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области в субботу, 18 июня, в результате столкновения несовершеннолетнего водителя мопеда «Вента» и его пассажира с «ВАЗ 2110», и пассажир, и водитель были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Подросток возрастом 13 лет находился за рулем мопеда без шлема и не имел прав управления. Теперь вместе со своими 11-летним пассажиром он находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое мужчин пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки

Полиция устанавливает обстоятельства аварии (подробнее)