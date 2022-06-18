Мужчина утонул на базе отдыха под Ростовом

Мужчина отдыхал на пляже под Ростовом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на пляже турбазы произошло ЧП. По словам очевидцев, утонул один из отдыхающих. Происшествие произошло вечером 18 июня.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» один из свидетелей инцидента, на вид погибшему около 50 лет. Судя по всему, мужчина не рассчитал силы, отплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться. Пострадавшего вытащили из воды и пытались спасти, на место вызвали скорую помощь. Однако он скончался еще до приезда медиков.

Напомним, в начале июня трагедия произошла в дачном поселке недалеко от города Шахты. Тогда в местном пруду утонул 12-летний мальчик. Известно, что ребенок отдыхал на пляже без взрослых.

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