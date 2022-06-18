В Таганроге при получении взятки задержали сотрудников уголовного розыска

Сотрудники арестованы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге двух полицейских задержали при получении взятки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, взятку получили сотрудники уголовного розыска одного из отделов полиции. После задержания их поместили под стражу.

Напомним, ранее командира патрульно-постовой службы из Ростова заподозрили в торговле должностями. По версии следователей отдела собственной безопасности, он предложил подчиненному продвижение по службе за вознаграждение в 150 тысяч рублей.

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По версии следствия, щедрое вознаграждение он рассчитывал получить через подчиненного. (Подробности)