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Общество18 июня 2022 17:40

В Таганроге при получении взятки задержали сотрудников уголовного розыска

Полицейских поместили под стражу
Михаил СТРИЖЕВ
Сотрудники арестованы.

Сотрудники арестованы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге двух полицейских задержали при получении взятки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, взятку получили сотрудники уголовного розыска одного из отделов полиции. После задержания их поместили под стражу.

Напомним, ранее командира патрульно-постовой службы из Ростова заподозрили в торговле должностями. По версии следователей отдела собственной безопасности, он предложил подчиненному продвижение по службе за вознаграждение в 150 тысяч рублей.

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