В Таганроге при получении взятки задержали сотрудников уголовного розыска

Сотрудники арестованы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге двух полицейских задержали при получении взятки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».
По данным источника, взятку получили сотрудники уголовного розыска одного из отделов полиции. После задержания их поместили под стражу.
Напомним, ранее командира патрульно-постовой службы из Ростова заподозрили в торговле должностями. По версии следователей отдела собственной безопасности, он предложил подчиненному продвижение по службе за вознаграждение в 150 тысяч рублей.
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По версии следствия, щедрое вознаграждение он рассчитывал получить через подчиненного. (Подробности)