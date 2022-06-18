В Суворовский микрорайон Ростова запустят скоростной трамвай

Модернизацию трамвайных путей и строительство новых планируют начать в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суворовский микрорайон Ростова-на-Дону запустят скоростной трамвай. Средства на строительство трамвайной линии зарезервированы, сообщил министр транспорта Владимир Окунев на встрече с активистами района.

Трамвайная ветка свяжет Суворовский с центром Ростова. По словам главы минтранспорта, новая линия пройдет вдоль улицы Вавилова. Для нее построят эстакаду.

Окунев отметил, что власти планируют подготовить документацию до конца года. Реализация проекта начнется в 2023.

- Эксперты разрабатывают и предлагают соответствующие и подходящие к каждому отдельному отрезку решения, так как модернизировать существующую трамвайную сеть нужно, но и «протянуть» трамвай в новые жилые кварталы обязательно, — приводит слова участника встречи 161.ру.

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