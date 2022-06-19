В Ростове-на-Дону наградили лучших медицинских работников

Награды медработникам в преддверии профессионального праздника вручила глава города Зинаида Неярохина. Фото: сайт администрации города.

В преддверии профессионального праздника в Ростове наградили лучших медицинских работников города. Со словами благодарности за их нелегкий труд выступила председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- «У Бога нет рук, кроме человеческих!», - вспомнила известное выражение глава города. - Это о ваших руках, врачи и медсестры, фельдшеры и санитары, водители скорой, лаборанты – все люди в белых халатах!

Зинаида Неярохина отметила, что умелые руки медиков каждый день дарят надежду, исцеляют, творят истинное добро и совершают подлинные чудеса.

В завершении церемонии наиболее отличившиеся в течение года медицинские работники были отмечены городскими и областными наградами.

Напомним, 27 апреля, накануне Дня работника скорой медпомощи, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко вручил награды сотрудникам горбольницы скорой медицинской помощи.

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