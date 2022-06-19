ФК «Ростов» в товарищеском матче одержал победу над ФК «Кубань Холдинг»

"Ростов" одолел соперника со счетом 5:1. Фото: ФК "Ростов".

Футболисты «Ростова» со счетом 5:1 обыграли команду из ФНЛ-2 «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».

«Кубань Холдинг» представляет Краснодарский край в ФНЛ-2. Первый гол в матче был забит в ворота ростовчан — его пробил Геннадий Козлов. Далее ростовчане с лихвой отыгрались. Сравнял счет Али Соу, а перед перерывом Дмитрий Полоз и Соу забили еще два мяча.

Во втором тайме «Ростов» выпустил на поле второй состав. Примерно в середине тайма соперник срезал мяч в свои ворота. И примерно за 10 минут до окончания игры ростовчанин Алексей Миронов забил пятый гол в ворота «Кубань-Холдинг».

В следующий раз ростовчане сыграют 23 июня против «Факела» (Воронеж) на своем поле.

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