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Происшествия19 июня 2022 17:00

В Ростове мужчины устроили поножовщину посреди улицы, есть раненый

Полицейские разыскивают всех участников конфликта
Михаил СТРИЖЕВ
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 19 июня произошла драка с поножовщиной. В результате происшествия пострадал человек, сообщили в областном управлении МВД по Ростовской области.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что в Железнодорожном районе ранили человека. Прямо посреди улицы произошел конфликт, который вскоре перерос в поножовщину.

Правоохранители выехали на место, где обнаружили пострадавшего. Раненого госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе донской полиции, сейчас сотрудники устанавливают личности разыскивают всех участников конфликта.

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