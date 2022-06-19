В Ростове мужчины устроили поножовщину посреди улицы, есть раненый

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 19 июня произошла драка с поножовщиной. В результате происшествия пострадал человек, сообщили в областном управлении МВД по Ростовской области.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что в Железнодорожном районе ранили человека. Прямо посреди улицы произошел конфликт, который вскоре перерос в поножовщину.

Правоохранители выехали на место, где обнаружили пострадавшего. Раненого госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе донской полиции, сейчас сотрудники устанавливают личности разыскивают всех участников конфликта.

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