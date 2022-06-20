Ростовская область заняла 41 место в рейтинге благосостояния населения

Специалисты также подсчитали процент бедного населения Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ростовская область заняла 41 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. К этому выводу аналитики РИА Новости пришли в итоговом исследовании за 2021 год.

Анализ благополучия определяли по соотношению зарплат и других денежных поступлений к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Донскому региону по этому параметру присвоили значение 1,45.

Обратили также внимание на количество малоимущих - за чертой бедности сейчас, по данным экспертов, остаются 12% жителей Дона.

Добавим, в опубликованном рейтинге Ростовская область находится между Пермским краем и Тульской областью. На первом месте - Ямало-Ненецкий округ, второй - Ненецкий автономный округ, третья - Москва.

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