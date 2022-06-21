На четырех улицах Ростова до 20 декабря ограничат движение машин

Знаки и ограждения выставят в районе парка Авиаторов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 22 июня по 20 декабря ограничат движение транспорта на четырех улицах Ростова-на-Дону. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Так, до зимы частично перекроют улицу Стальского на участке между домами №68-41, Алма-Атинскую - в районе дома №96, Гомельскую - около зданий №16 и №17, а также Инициативную - от №3 до 71.

Эти изменения введут на время работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций, уточнили власти.

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