В Ростовской области снова изменились цены на продукты питания

На Дону снизились цены на яйца и молоко Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области снова изменилась стоимость продуктов питания - одни товары стали дороже, другие, наоборот, подешевели. Обновленный анализ цен опубликовали сотрудники Ростовстата.

Как отметили специалисты, речь идет о данных на 10 июня 2022 года. В расчетах опирались на средние расценки, которые вывели на основании стоимости продуктов в городах.

Так, в июне немного дешевле можно купить свинину (сейчас за 1 кг в среднем берут 329 рублей) и мясо кур (174 рубля). Также снизились цены на яйца (60 рублей за десяток) и молоко пастеризованное (70 рублей).

Немного подорожала говядина - 1 кг до 475 рублей. Выросли цены на колбасы: 1 кг вареной - 452 рублей, полукопченая и варено-копченая - 561 рубль. Сливочное масло теперь стоит около 704 рублей, сыры - 711 рублей.

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