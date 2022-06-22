Полеты и прием воздушных судов приостановили еще в феврале этого года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 30 июня. Предупреждение о продлении ограничений опубликовали на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Напомним, полеты и прием воздушных судов приостановили еще в феврале этого года. После этого возобновление работы донской авиагавани несколько раз переносили.
Сейчас подобные ограничения также действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе, Элисте. Аэропорты в других городах работают в штатном режиме.
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