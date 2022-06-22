Для строительства школы на Вертолетном поле в Ростове разработают проект за 36,4 млн рублей

На вертолетном поле в Ростове планируют построить школу на 1120 учеников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове объявили конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта строительства первой школы на 1120 учеников на территории Вертолетного поля. Заказчик, МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону», оценило выполнение работ в 36 453 200 рублей. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, общая площадь будущего четырехэтажного здания – не менее 24 682 квадратных метра. Площадь земельного участка — 24,1 тысяч квадратных метров. В новой школе предусмотрено 44 класса, каждый из которых рассчитан на 25-26 человек. Предполагается, что школьники будут обучаться в одну смену. 400 учеников — в 1-4 классах, 520 — в 5-9 классах и 200 учащихся — в 10-11 классах. В учебном заведении будут действовать 8 групп продленного дня. Специально для них оборудуют игровые помещения и спальни.

Подрядчик должен предусмотреть наличие в проекте школы библиотеки с фондом в 60 тысяч книг, столовой на 560 мест, актового зала с амфитеатром и эстрадой, медкабинета, двух спортзалов, помещения для моделирования и робототехники, зала хореографии, медиастудии, коворкинга, а также тира для стрельбы из пневматического оружия. Для персонала создадут автостоянку на 11 машиномест, где также ненадолго смогут парковаться родители учеников.

Подать заявки на участие в аукционе на разработку проекта будущей школы потенциальные участники смогут до 7 июля 2022 года.

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