Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушили

На месте происшествия от РСЧС задействовали 68 человек и 24 единицы техники. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростовской области полностью потушили пожар на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Обновленная информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Известно, что огонь на предприятии разгорелся сегодня, 22 июня, около 9:25. В 10:12 пожарные локализовали огонь на площади в 50 кв. метров. К 10:47 сбили открытое пламя, а в 10:50 объявили полную ликвидацию возгорания.

На месте происшествия от РСЧС работали 68 человек, было задействовано 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 52 человека и 17 единиц техники. Пострадавших нет.

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