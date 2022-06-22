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Общество22 июня 2022 8:46

В День памяти и скорби жители Ростова-на-Дону возложили цветы в сквере имени Фрунзе

В акции приняли участие сотни человек, в том числе курсанты и школьники
Ангелина СКИБА
Торжественная церемония состоялась утром 22 июня. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Торжественная церемония состоялась утром 22 июня. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Утром 22 июня - в День памяти и скорби - жители Ростова возложили цветы к мемориалу в сквере имени Фрунзе. Торжественной церемонией почтили всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие сотни человек - курсанты и школьники, представители Совета ветеранов, Южного военного округа, правительства региона и городской администрации. В том числе, цветы к Вечному огню возложили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня наш священный долг помнить и чтить Подвиг наших Героев. Пусть события тех лет останутся только на страницах истории, а земля нашей Родины больше не узнает кровопролития, - сказал Алексей Логвиненко.

81 год назад фашистская Германия напала на Советский Союз. На протяжении 1418 дней продолжались боевые действия. За Отечество свои жизни отдали около 300 тысяч наших земляков.

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Увидеть иллюминацию смогут все желающие с 21:30 до 22 часов (подробности)