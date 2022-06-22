Пожар на нефтезаводе в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника

Пожар тушили более 50 спасателей.

Пожар на нефтеперерабатывающем в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в местных органах власти и в силовых структурах.

- Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар, — приводит издание слова источника из местных органов власти.

В силовых структурах, пишет агентство, рассказали, что над заводом пролетели два украинских беспилотника.

— Один из них произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар, второй улетел, — говорится в сообщении.

Отметим, официально власти ситуацию пока не комментируют.

Напомним, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе 22 июня. На месте работали 68 спасателей, в том числе 52 человека от МЧС. Было задействовано 24 единицы техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

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