В зоопарк Ростова привезли пару степных сурков-байбаков

Неугомонные зверушки до этого жили на ферме в Московской области. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

В зоопарк Ростова-на-Дону привезли пару степных сурков-байбаков. Новоселы уже прошли карантин и сейчас активно исследуют свое просторное жилье, попутно применяя «дизайнерские» навыки.

- Первым делом питомцы принялись обследовать вольер. В некоторых местах, по их мнению, явно требовались изменения, поэтому сурки сразу начали рыть норы и двигать бревна. К слову, в дикой природе, байбаки посвящают этому делу достаточно много времени, так что видоизменить пространство не составило им большого труда, - рассказали сотрудники зоосада.

Неугомонные пушистики до этого жили на ферме в Московской области. Неблизкий путь на донскую землю они перенесли без особых трудностей. Сейчас полюбоваться на милых и непоседливых зверьков могут все желающие.

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