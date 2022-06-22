Второй беспилотник попал в резервуарный парк нефтезавода в Ростовской области

Происшествие на НЗНП случилось утром 22 июня. Фото: правительство Ростовской области.

Новошахтинский завод нефтепродуктов сообщил, что пожар произошел после удара двух беспилотников. Предприятие прокомментировало ЧП 22 июня на официальном сайте.

По данным завода, первый удар беспилотника произошел около 8.40. Он попал по технологическому оборудованию установки по переработке нефти. В результате произошла разгерметизация аппаратов воздушного охлаждения и выброс углеводородного газа. Последнее и стало причиной взрыва, после чего оборудование охватил огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС остановили оборудование, а установку по переработке нефти перевели на холодную циркуляцию.

Как сообщили НЗНП, второй беспилотник ударил по объектам резервуарного парка сырой нефти. Оборудование получило механические повреждения, возгорания не произошло.

— В настоящее время персонал эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Пострадавших нет, — говорится в сообщении нефтезавода.

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