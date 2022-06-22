В Ростовской области снизят налоговую нагрузку на семьи с детьми

Министерство финансов Ростовской области представило законопроект о внесении изменений в областной закон о налогах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство финансов Ростовской области представило законопроект о внесении изменений в областной закон о налогах. Проект областного закона был разработан в рамках проводимой в регионе финансовой поддержки семей с детьми по инициативе губернатора, председателя Заксобрания и группы депутатов донского парламента.

Глава донского Минфина Лилия Федотова предложила сократить до нуля срок владения жилым помещением в целях освобождения от налогообложения доходов, полученных физлицами от его продажи, при соблюдении ряда условий. Действие новых норм планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

– В частности, нужно, чтобы доли в праве собственности на жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, были оформлены на родителей и на детей с определением долей по соглашению, - пояснила министр. - А до определения долей в праве собственности указанное жилье находилось в собственности родителей не менее 5 лет.

Напомним, ранее существующие меры не охватывали тех случаев, когда продаваемое жилье приобреталось за счет средств маткапитала в ипотеку. Так, при покупке жилья за счет средств маткапитала в ипотеку общая долевая собственность на детей оформляется только после полной выплаты задолженности по кредиту. Средний же срок погашения ипотеки по стране - порядка 19 лет. Поэтому родители не платили НДФЛ при продаже жилья, находящего в собственности не менее пяти лет. Данный налог должны были выплачивать их дети.

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