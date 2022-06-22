В Ростове начали банкротить крупнейшего судоходного перевозчика ОАО «Донречфлот»

Заявитель требует у судоходной компании оплаты долга в размере более чем в 2 миллиарда рублей Фото: Андрей ДЯТЛОВ

В Ростове-на-Дону 20 июня началась процедура банкротства крупнейшей на юге судоходной компании ОАО «Донречфлот». Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Основным видом деятельности компании является перевозка грузов по воде. Заявление в областной арбитраж на судоходную компанию подала фирма «СХД Протон», перекупившая права на долги «Донречфлота» у подконтрольной Сбербанку компании.

Теперь заявитель требует оплаты долга в размере более чем в 2 миллиарда рублей. Размер неустойки составит более 20 миллионов рублей. Суд постановил признать требования заявителя обоснованными. Выплачивать 20 миллионов рублей судоходная компания будет уже после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Отметим, что 2021 год для компании завершился с убытком в размере 355 миллионов рублей. В начале этого года компания владела более чем 70 судами дедвейтом до 7 тысяч тонн.

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