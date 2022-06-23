15 призывников направили из Ростовской области в Президентский полк

Весенний призыв 2022 года стартовал 1 апреля Фото: Александр ГЛУЗ

15 призывников представят Ростовскую область в составе Президентского полка комендатуры Московского Кремля. Об этом сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.

- Ребята прошли очень серьезный конкурс. Они успешно сдали профессиональное и психологическое тестирование, а также участвовали в углубленном медицинском обследовании. Особое внимание уделяли физическим данным призывников - каждый кандидат должен иметь пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см, - рассказал Вадим Артемов.

В этом году Президентский полк пополнят молодые люди из Азова, Батайска, Волгодонска, Ростова, Таганрога, Шахт, а также из Аксайского, Неклиновского и Цимлянского районов. Сейчас новобранцы находятся на сборном пункте и ожидают отправления к месту службы.

Напомним, в весенний призыв Вооруженные силы России пополнят более 5 тысяч донских призывников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 5 тысяч призывников из Ростовской области пополнят ряды ВС РФ в рамках призывной кампании

Призывная кампания начнется в третьей декаде мая и завершится 14 июля (подробности)