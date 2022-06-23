Ростовский зоопарк 26 июня отметит свое 95-летие

26 июня на территории зоопарка состоятся праздничные развлекательные мероприятия. Фото: сайт Ростовского зоопарка.

Ростовский-на-Дону зоопарк в воскресенье, 26 июня, отпразднует свое 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

В этот день с 11:00 до 14:00 на территории зоопарка состоятся праздничные развлекательные мероприятия. Принять участие в них сможет любой желающий. А у центрального входа концертная программа и розыгрыш призов. Перед собравшимися выступят творческие коллективы и организаторы научных шоу. Рядом с музеем зоопарка посетителей будут ждать мастер-классы и интерактивные игры.

На самой главной сцене праздника развернут выставку ретро-машин. Также собравшиеся смогут посетить открытый урок танцев и мастер-классы по рукоделию. В честь праздника в антропоиднике пройдет показательное кормление шимпанзе.

Напомним, Ростовский-на-Дону зоопарк — один из крупнейших в РФ. На его территории проживают более 5 тысяч животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовском зоопарке родился краснокнижный такин

Самка самостоятельно выкармливает малыша (подробнее)