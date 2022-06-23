100 млн рублей собираются потратить в Ростове на очистку ливневой канализации

Исполнитель должен будет провести на объектах целый комплекс работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова планируют потратить 100 млн рублей на ремонт и очистку ливневой канализации. Конкурс на проведение работ уже объявили. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки от компаний будут принимать до 29 июня, на следующий день после этого - 30 июня - определят победителя тендера. Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Судя по документам, исполнитель должен будет провести целый комплекс работ - непосредственно от расчистки трубопроводов до установки перекрытий, засыпки котлованов и установки люков. Срок завершения контракта - 18 декабря 2023 года.

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