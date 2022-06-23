В Ростове возле парка Революции стартовало строительство ЖК «Шолохов». Фото: пресс-служба Сбербанка

Отделение Сбербанка в Ростовской области профинансировало начало активной фазы первого этапа строительства нового жилого квартала возле парка Революции «Шолохов» 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Срок кредитования строительства нового ЖК - 4 года. Согласно проекту, жилой квартал «Шолохов» должен появиться в границах улиц Ченцова, 2-й Линии, Налбандяна и Каяни. В рамках первого этапа застройщик построит два 14-этажных многоквартирных дома бизнес-класса для 1 тысячи жильцов с парком, комфортной инфраструктурой и подземной парковкой на 440 мест. Завершить строительные работы планируется в 2025 году.

- Мы уверены в успешной реализации нового проекта, поэтому оперативно предоставили финансирование ГК «Сигма», - отметил Руслан Салимов.

По его словам, ЖК «Шолохов» - жилой квартал с уникальной инфраструктурой и внутренним пространством: собственным парком, детским центром, фитнес-клубом, клиникой, кафе, ресторанами и магазинами. Здесь будет все для создания новой комфортной городской среды для жильцов и горожан.

Финансирование осуществляется с использованием схемы долевого участия через эскроу-счета. Такая схема позволяет защитить денежные средства покупателей квартир, гарантирует застройщику своевременную оплату сделки и помогает защитить деньги покупателя недвижимости на стадии строительства.

Для приобретения жилья у застройщика кроме базовых ипотечных программ доступны: «Субсидирование ставки от застройщика», «Господдержка 2020», «Семейная ипотека», «Ипотека без первоначального взноса» и «Ипотека для IT-специалистов». В руководстве ГК «Сигма» выбрали Сбер в качестве финансового партнера, поскольку застройщика привлекли надежность банка и его гибкость в принятии решений.