В Ростове тело мужчины обнаружили в реке

Тело нашли в реке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону 23 июня в реке обнаружили тело мужчины. Происшествие случилось на улице Молодогвардейской, рассказали «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы происшествия.

Мужчину без признаков жизни нашли недалеко от берега, возле причала. По словам очевидцев, на вид погибшему было около 40 лет. Люди сразу вызвали на место полицейских и скорую помощь.

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть найденного. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в причинах его гибели.

Напомним, ранее в Ростове нашли тело пенсионера на козырьке его собственного дома. Почти три дня близкие разыскивали, думая, что он куда-то ушел.

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