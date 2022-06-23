В Ростове сделают дублер Змиевского проезда и реконструируют Орбитальную

На работы планируют выделить 40 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону сделают дублер Змиевского проезда и реконструируют улицу Орбитальную. Сейчас администрация ищет подрядчиков для выполнения работ, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В первом случае речь идет о возведении соединительного участка улица Доватора — улица Зоологическая. Дублер позволит разделить встречные транспортные потоки. Таким образом власти рассчитывают увеличить пропускную способность проблемного участка на Змиевском проезде, связывающего центр Ростова с Западным микрорайоном.

На улице Орбитальной после реконструкции планируют разместить в 2026 году трамвайную инфраструктуру.

Начальная цена контрактов — 40 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца августа 2023 года.

Напомним, на строительство Западной хорды и коллектора Ростовская область получит 20 млрд рублей. Такое соглашение подписали региональные власти с Минфином и Минстроем.

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