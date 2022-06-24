«Ежегодно к нам поступает более половины донских стобалльников»: В ЮФУ стартовала приемная кампания

Ректор ЮФУ Инна Шевченко. Фото: предоставлены пресс-службой ЮФУ

Конец июня - горячая пора для выпускников школ и их родителей. И в Южном федеральном университете прошла пресс-конференция, посвященная приемной кампании - 2022. На ней ректор ЮФУ Инна Шевченко ответила на самые волнующие выпускников школ вопросы.

Пресс-конференция, посвященная приемной кампании - 2022. Фото: предоставлены пресс-службой ЮФУ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В этом году абитуриенты могут подать документы только в онлайн-режиме: либо через личный кабинет на сайте ЮФУ, либо через суперсервис на портале госуслуг «Поступление в вуз онлайн». Сервис разработан при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика». Суперсервис помогает не только подать заявление в вуз, не выходя из дома, но и передать оригинал аттестата с помощью инновационной системы. Приемная комиссия ЮФУ работает очно в Зональной библиотеке им. Жданова (Пушкинская, 148).

- Сотрудники приемной комиссии ЮФУ не просто заносят данные во внутреннюю систему университета, а осуществляют помощь при прохождении регистрации и при подаче заявления посредством личного кабинета абитуриента ЮФУ или портала «Госуслуги», демонстрируя поступающим возможности управления заявлением дистанционно, - объясняет Инна Константиновна.

Школьники могут подать документы не только в любой вуз, но и выбрать любую форму обучения. А отслеживать ход приемной кампании можно будет в режиме реального времени. Теперь нужна лишь пара минут, чтобы дождаться обновления списков.

ДВОЙНЫЕ ДИПЛОМЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ДНР И ЛНР

Абитуриенты из Донбасса могут поступить в ЮФУ по нескольким программам.

- Во-первых, продолжает действовать уже традиционная программа «Соотечественник». Во-вторых, у нас добавились места по отдельной квоте правительства. Минобрнауки делает множество шагов, чтобы предоставить выпускникам Донбасса доступ к нашей системе высшего образования без ущерба для российских выпускников, - перечисляет ректор.

В ЮФУ также реализуется проект «Двойных дипломов», когда за каждым вузом ЛДНР закреплен российский университет-партнер. Получается, когда абитуриент поступает в вуз в своем городе, то начинает учиться сразу в двух университетах.

ЮФУ стал партнером Горловского университета. И уже известно, что по программе двойных дипломов в Южный федеральный будут поступать 60 человек.

Кстати, у многих абитуриентов из Донбасса есть и российские паспорта, и своя учетная запись на госуслугах. Поэтому они также могут воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн».

«Ежегодно к нам поступает более половины донских стобалльников»: В ЮФУ стартовала приемная кампания. Фото: предоставлены пресс-службой ЮФУ

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В МАГИСТРАТУРУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5%

Ежегодно в Южный федеральный поступают вчерашние школьники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Перед стобалльниками открыты двери всех вузов страны, однако многие отдают предпочтение ЮФУ.

- Ежегодно более сотни абитуриентов поступают в ЮФУ по результатам профильных олимпиад. Также, как показывают предыдущие годы приема, в ЮФУ поступает более половины выпускников Ростовской области, набравших 100 баллов на ЕГЭ, - подметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно.

По словам ректора, программы бакалавриата из года в год совершенствуются содержательно. Студенты изучают новые курсы на своих направлениях. А в магистратуре образовательные программы меняются стремительно.

Большим спросом среди выпускников-бакалавров пользуется новое магистерское направление - «Социология». Также появились такие магистерские программы, как «Промышленный дизайн», «Защита данных», «Телекоммуникационные системы» и «Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения».

Кстати, число бюджетных мест по программам магистратуры ЮФУ увеличилось на 5%. Такое решение приняло Минобрнауки России.

- На 30% увеличен набор на программу подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Расширен набор в магистратуру по физике, нанотехнологиям, биофизике, биокибернетике и нанотехнологиям, - отметила ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лихачева. - Также на треть увеличилось число мест в магистратуру по истории и археологии, сервису и туризму.