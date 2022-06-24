С начала 2022 года в Ростовской области восстановлены права 665 дольщиков

Власти региона планируют в 2022 году обеспечить права 1344 обманутых дольщиков по 29 проблемным объектам. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области в правах восстановлены 665 участников долевого строительства 8 проблемных домов, расположенных в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Новочеркасске и поселке Октябрьском Аксайского района. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Власти региона планируют в 2022 году обеспечить права 1344 обманутых дольщиков по 29 проблемным объектам. В работе сейчас 21 многоквартирный дом. Сейчас перед Ростовской областью стоит задача обеспечить восстановление прав всех пострадавших участников долевого строительства до конца 2023 года.

- Для этого на всех уровнях реализации мероприятий необходим постоянный контроль со стороны органов исполнительной власти, - пояснил министр транспорта региона Владимир Окунев. - Главам администраций муниципальных образований нужно держать вопрос на личном контроле, не допускать нарушения сроков, утвержденных региональным планом-графиком.

По словам министра, в бюджете региона на мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков предусмотрено 1 056,1 миллиона рублей. В 2023 году на территории Ростовской области планируется обеспечить права граждан еще по 31 многоквартирному дому.

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