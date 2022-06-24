Депутат выступил против члена КПРФ в составе избиркома Ростовской области

Парламентарий объяснил, почему голосует против кандидата. Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 23 июня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области утверждали кандидатуры членов избирательной комиссии. Это были семь человек. Еще семерых ранее назначил глава донского региона Василий Голубев.

Вначале рассматривались восемь кандидатур, но один из претендентов не прошел. Комитет по законодательству признал соответствие остальных кандидатур, но при голосовании за включение в состав избирательного комитета депутат выступил против одного из кандидатов от коммунистов.

- Я буду голосовать сегодня против данной кандидатуры. Считаю, исполняя должность члена избирательной комиссии, она будет необъективна и непредвзята. Будет оспаривать большинство выборов, где проиграли кандидаты от парии, которую она представляет, - обозначил во время обсуждения свою позицию депутат. - Она будет выносить это все в средства массовой информации и будет пытаться манипулировать мнением людей. Я считаю, этот кандидат не должен быть членом избирательной комиссии. По этой причине буду голосовать против. Вы можете голосовать и за, но все ваши выборы она оспорит.

Председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко в ответ напомнил, что каждый депутат имеет право на собственное мнение.

- Роль оппозиции заключается в том, чтобы оппонировать парламентскому большинству, избранному в результате выборов. Это их конституционное право, нравится нам это или нет, - заявил глава заксобрания. - Ваше мнение мы уважаем, но решение будем принимать голосованием.

В конце обсуждения этого вопроса другой участник задал практически риторический вопрос: «Разве мы не имеем права оспаривать результаты выборов? Все основано на законодательстве».

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