В парках Ростова ко Дню молодежи приготовили концерты, выставки и дискотеки

Парки культуры и отдыха города Ростова запланировали на ближайшие выходные в честь Дня молодежи различные развлекательные и познавательные мероприятия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парки культуры и отдыха города Ростова запланировали на ближайшие выходные в честь Дня молодежи различные развлекательные и познавательные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в субботу, 25 июня, в парке им. Н. Островского с 11 до 12:30 часов пройдут мастер-классы от детского развивающего центра и танцевальный чарт. В детском парке им. В.Черевичкина целый день будет работать плескательный бассейн и пройдут занятия по настольному теннису, а в 17:00 начнется работа клуба «Городки». Центральный парк им. М. Горького проведет на своей площадке выставки «Донская палитра» и «Донская палата искусств и ремесел». Здесь с 15:00 до 19:00 состоится концерт, а с 18:00 до 21:00 — дискотека. Всю субботу в парке будет работать буккроссинг. Площадки «Добро на Дону» и «#ЖивунаДону» будут действовать в субботу с 14:00 до 22:00 в парке «Левобережный». В 4 часа дня здесь начнется праздничный концерт, а в 19:00 состоится официальное открытие Дня молодежи.

Праздничные мероприятия продлятся в парках и в воскресенье, 26 июня. Так, в парке Островского с 11:00 до 13.00 пройдет мастер-класс для детей «Творческий остров», интеллектуально-познавательные игры и спортивные эстафеты. А с 17:00 – 19:00 сотрудники парка проведут фестиваль танцев народов мира. В парке В. Черевичкина продолжится работа плескательного бассейна и занятия по настольному теннису. А в парке Горького откроется выставка клуба коллекционеров, а также продолжат работу экспозиции «Донская палитра» и «Донская палата искусств и ремесел». С 15:00 до 20:00 здесь пройдет праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Футбольный интерактив для молодых людей приготовит ФК «Ростов». Воскресенье в парке Горького завершится дискотекой, которая пройдет с 18:00 до 21:00.

Парк 1 Мая приготовит для ростовской молодежи танцевальные флэшмобы, конкурсы и викторины в программе «Мы новое поколение» ( с 12:00 до 14:00). А парк им. Октября - программы «Круговые танцы в Ростове-на-Дону» (10.00 – 12.00), «Веселимся в парке» (с 12:00 до 14:00) и концерт, посвященный Дню молодежи (с 18:00 до 19.30).

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