Алексей Логвиненко: перенос ростовского порта позволит продлить набережную

Перенести порт планируется к 2025 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость переноса ростовского порта на левый берег Дона обойдется в более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании совета по инвестициям.

Мощности порта перенесут с правого берега в промышленную зону на левом берегу к 2025 году. В настоящее время заключены договоры аренды земельных участков. Все работы оценивают в 1,2 миллиарда рублей. По словам сити-менеджера, проект очень важен дня Ростова-на-Дону.

— Это даст долгожданное продление любимой жителями и гостями Ростова набережной, чего многие ждали давно, — пояснил Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что порт площадью 146,8 тыс. кв. метров построят на левом берегу. Для этог7о на пяти участках сделают причальные стенки, грузовые площадки и железнодорожные пути. Реализация проекта будет проходить в два этапа.

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