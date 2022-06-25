Водитель автомобиля получил открытую черепно-мозговую травму в ДТП на М-4 «Дон»

На месте работают инспекторы ДПС. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе 25 июня около 12 часов, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ДАФ» остановился на обочине. В этот момент в него врезалась «Мазда 3». От удара легковушку отбросило на попутную «Мазду 3». В результате аварии пострадал водить иномарки, столкнувшейся с грузовиком.

— С открытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу, — уточнили в донской Госавтоинспекции.

В настоящее время движение по трассе организовано по одной полосе. Инспекторы ДПС контролируют безопасность движения.

Ранее в Таганроге задержали 17-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В отношении автомобилиста составили протоколы по нескольким административным статьям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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