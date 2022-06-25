Многокилометровая пробка сковала участок М-4 «Дон» после массового ДТП с грузовиком

Дорожная ситуация осложнилась после ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области образовалась многокилометровая пробка на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. О дорожной ситуации сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По данным приложения, транспортный затор начинается в районе 936-го километра. Движения затруднено до пересечения с автодорогой А-260. Кроме того, пробка зарегистрирована на трассе А-260 от пресечения на несколько километров в сторону Каменска-Шахтинского.

Напомним, на М-4 «Дон» в районе 936-го километра организовано одностороннее движение. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее здесь произошло массовое ДТП. По предварительной информации «Мазда 3» врезалась в грузовик, остановившийся на обочине. После столкновения легковая машина отлетела на другую «Мазду 3», которая двигалась в этот момент в попутном направлении. В результате аварии пострадал водитель первой иномарки — его доставили в больницу.

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Пострадавшего доставили в больницу. (Подробности)