В центре Ростова образовался огромный провал в асфальте

По словам очевидцев, яма появилась на пересечении Университетского и Суворова. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В центре Ростова-на-Дону образовался огромный провал в асфальте. Об этом жители города сообщили в соцсетях.

- Очередной провал в Ростове. На этот раз под землю ушёл асфальт на пересечении Университетского и Суворова, — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям с места, ремонтные работы на участке пока не проводятся. Место огородили специальной сигнальной лентой.

Напомним, в конце мая в Западном микрорайоне в огромную яму на дороге упала легковушка. Тогда провал образовался из-за порыва, который произошел в ходе гидравлических испытаний. Машину достали с помощью эвакуатора, а на месте провели ремонтные работы.

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По словам коммунальщиков, инцидент произошел после порыва трубопровода. (Подробности)