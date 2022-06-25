После выходных в Ростовской области ожидаются ливни и похолодание до +10

В Ростовской области снова прогнозируют осадки. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Ростовской области после выходных снова ожидаются осадки. Прогноз на первые дни новой недели сообщили в ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 27 июня по области пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах — сильный дождь. Ветер-северо-восточный — до 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +18 — 23 градуса, по северу — до +12. Днем на термометре будет +24 — +29 градусов, местами до +34.

На следующий день, 28 июня, в некоторых районах снова пройдет небольшой дождь, ночью — дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 6 — 11 метров в секунду, при грозе — до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра может опуститься до +16 — +21 градуса, по северу и востоку — до +10. Днем ожидается +25 — +30 градусов, местами до +36.

Ранее мы писали, как изменится погода в конце июня. Синоптики говорят, что в последние дни месяца будет прохладно, а в отдельные дни прогнозируют дожди.

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Ростовский гидрометцентр сообщил подробный прогноз погоды на последние дни июня. (Подробности)