В Таганроге приостановят движение всех трамваев

Ограничения будут действовать два часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге 26 июня на два часа приостановят движение всех трамваев. Об этом сообщает «Таганрогская правда» со ссылкой на компанию «Синара».

Движение по всеем направлениям будет прекращено с 14.00 до 16.00. В это время на пересечении переулка Некрасовского и улицы Александровской будут проводиться работы по содержанию трамвайной сети.

Напомним с 25 мая в Ростове ограничили движение на уллице Зорге — от проспекта Стачки до улицы Благодатной, на улице Мильчакова в створе Благодатной и на улице 339-й Стрелковой Дивизии, возле здания № 12Д. Ограничения продлятся до 27 августа.

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