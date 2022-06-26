Губернатор отменил режим повышенной готовности в Ростовской области

Еще в июне в городе был отменен масочный режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отменили режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС региона. Соответствующий документ, подписанный губернатором, опубликован на портале правовой информации донского региона.

Ранее такие меры приняли в связи с пандемией коронавируса. Распоряжение о введении режима повышенной готовности признали утратившим силу.

— Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, — говорится в документе.

По данным статистики «Яндекса», в донском регионе 26 июня выявлено еще 90 новых зараженных. За последние сутки госпитализированы девять заболевших ковидом. Зарегистрирован один случая смерти пациента с коронавирусом.

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Соответствующий документ подписал глава региона. (Подробности)