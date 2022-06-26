В Ростове началось благоустройство парка «Дружба»

На территории парка демонтировали плитку и ограждения спортплощадки.

В Ростове-на-Дону в парке «Дружба» начались работы по благоустройству. Об этом 26 июня сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В настоящий момент готов паспорт проекта. Рабочие уже демонтировали в парке тротуарную плитку, ограждения спортплощадки, убрали скамейки и урны.

— Все работы выполняются в срок, согласно утвержденному плану-графику, — прокомментировал сити-менеджер.

Он уточнил, что реализация проекта будет проходить в три этапа.

Напомним, контракт с подрядчиком на благоустройство парка был заключен в мае. Благоустройство будет проходить с 2022 по 2024 годы. Власти готовы потратить на работы 562,3 млн рублей.

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