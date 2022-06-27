Ростовские районные суды прекратят наказывать за нарушение антиковидных требований

В Ростове районные суды прекратят производство по административным делам о нарушениях антиковидных требований. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону районные суды прекратят производство по административным делам о нарушениях антиковидных требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Рассмотрение подобных дел в последние две недели было свернуто в Советском, Ворошиловском и Пролетарском районах донской столицы. Причина этого - признание утратившим силу постановления Правительства Ростовской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Данное постановление возлагало на граждан обязанность носить лицевые маски либо респираторы, признано утратившим силу. После его отмены все производства об административном правонарушении прекратились.

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