В Ростовской области закрыли сеть аптек за торговлю поддельными лекарствами

В аптеках Ростовской области продавались несертифицированные лекарства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деятельность целой сети аптечных пунктов в Ростовской области Арбитражным судом была приостановлена сроком на 30 суток за грубое нарушение требований, предусмотренных лицензией. Фармацевты занимались продажей несертифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Ростовской области.

Судебным приставом-исполнителем должнику-предпринимателю было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также был составлен акт об административном приостановлении деятельности на 30 суток с предупреждением об административной и даже уголовной ответственности в случае невыполнения решения суда.

В ходе проверок судебным приставом-исполнителем нарушений со стороны должника не было выявлено - торговая деятельность была действительно приостановлена. А после истечения 30-дневного срока предпринимателем были устранены все нарушения. Теперь деятельность аптечных пунктов может быть снова возобновлена.

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