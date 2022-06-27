В 2022 году в Ростовской области планируют высадить 1700 га леса

Высадка новых деревьев является вкладом в будущее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высадить на территории Ростовской области 1700 гектаров леса планируют в министерстве природных ресурсов и экологии региона, где прошло обсуждение хода реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Как отметил на встрече замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, высадка деревьев является вкладом в будущее, от количества зеленых насаждений зависит состояние окружающей среды и качество жизни человека. В 2022 году в рамках Дня древонасаждений в этом году были высажены тысячи молодых деревьев.

В настоящий момент ученые Ботанического сада Ростова работают над разработкой регионально адаптированных технологий выращивания посадочного материала и повышением приживаемости молодого леса.

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