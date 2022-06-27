В Ростовской области зарезали женщину, в убийстве подозревают ее сожителя

Женщина получила более 10 ножевых ран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 42-летнего жителя Каменска-Шахтинского заподозрили в убийстве сожительницы. Мужчина уже признался во всем, но в рамках дела еще выясняют подробности произошедшего, рассказали в пресс-службе управления Следкома по региону.

По данным ведомства, задержанный совершил расправу два дня назад, 25 июня. Все произошло во время бытовой ссоры. 38-летняя женщина получила от партнера более 10 ножевых ударов, после этого пострадавшая умерла на месте.

Мужчина сбежал с места преступления, но его поймали в тот же день. Сейчас решается вопрос о заключении беглеца под стражу. Эту меру пресечения могут утвердить на время расследования.

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