Убивший в ДТП трех женщин житель Сальского района пойдет под суд

В апреле 2022 года обвиняемый наехал на впередиидущий автомобиль Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 47-летний житель Сальского района предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, по неосторожности повлекшее за собой гибель трех женщин, 29, 36 и 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Как показало следствие, в апреле 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «DAF», двигаясь по автодороге «Ростов – Волгодонск» в Мартыновском районе Ростовской области, превысил скоростной режим и наехал на впередиидущий автомобиль «HYUNDAI CRETA». В нем находились три женщины, которые в результате дорожно-транспортного происшествия кончались на месте.

Следствием собрана достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

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