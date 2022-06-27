15 тысяч утят вывели на птицеводческом предприятии в Ростовской области

На донское предприятие стараются завозить белую пекинскую утку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области сотрудники миллеровского птицеводческого комплекса вывели 15,5 тысячи утят. Малыши будут расти и набирать вес в течение 140 дней, а потом начнут нести инкубационное яйцо, сообщают власти.

- Это очередной шаг в поэтапном восстановлении и расширении производства мяса птицы. В прошлом году правительство региона выделило на развитие предприятия 192 млн рублей субсидий. Эти деньги потратили на закупку яйца, племенного молодняка индейки и утки. Мы уже видим результаты - производство мяса птицы в регионе увеличилось с начала года в 5,5 раза, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Добавим, на донское предприятие стараются завозить белую пекинскую утку. Порода считается одной из самых яйценоских, а мясо птицы отличается отличается хорошим качеством и вкусом.

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