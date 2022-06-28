Психолог рассказала о причинах бегства представителей древнейшей профессии из Ростова

Представительницам древнейшей профессии приходится уезжать из Ростова. Фото: Александр ГЛУЗ

Ростовские ночные бабочки из-за высокой конкуренции вынуждены уезжать в другие регионы. В основном, за рубеж, а также в Краснодарский край и на Ставрополье. О причинах трудовой миграции в интервью «КП - Ростов-на-Дону» рассказала психолог и руководитель направления по работе ключевых групп общественной организации «Ковчег-АнтиСПИД» Ийя Лемман.

- Из Ростова едут в Краснодар и Ставрополь, так и планируют провести лето, - комментирует психолог. - Это связано с возросшей конкуренцией: из соседних регионов, страны приехали те, кто готов работать за копейки. Клиенту же при примерно одинаковом качестве услуги важна ценовая политика.

По словам Лемман, такая трудовая миграция — временное явление, и к осени многие представители древнейшей профессии вернутся домой.

- Лето — это время расслабления и отдыха, и значительно растет спрос на услуги секс-работников на курортах. А когда отдыхающие, как перелетные птицы, возвращаются домой, спрос и ценники падают, - пояснила Ийя Лемман.

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